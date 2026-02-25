إيلام.. مليار و267 مليون دولار قيمة الصادرات عبر "مهران - زرباطية" خلال 11 شهرا

شفق نيوز- ايلام

كشفت بيانات رسمية عن تصاعد ملحوظ في التبادل التجاري عبر منفذ مهران الحدودي (المقابل لمنفذ زرباطية العراقي)، حيث بلغت قيمة السلع المصدرة إلى العراق ودول الجوار ما يقارب 1.267 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الإيرانية وحتى نهاية شهر شباط الجاري.

وبحسب تقرير لوكالة مهر الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، صرح مدير جمارك محافظة إيلام الفيلية، سهراب كمري، أن المنفذ يشهد حركة تجارية دؤوبة، حيث تم تصدير أكثر من 2.281 مليون طن من السلع المتنوعة، مؤكدا أن السوق العراقي يمثل الوجهة الأساسية لهذه التدفقات التجارية.

ووفقا للتقرير، تنوعت السلع التي غطت احتياجات السوق العراقية لتشمل قطاعات حيوية ومنها القطاع الصناعي والإنشائي يضم مواد البناء، البلاط والسيراميك، والمصنوعات المعدنية والبلاستيكية، وقطاع الطاقة ويضم معدات خاصة بمحطات توليد الطاقة، بالإضافة الى القطاع الاستهلاكي بما في ذلك المنتجات الزراعية والمواد البتروكيماوية.

وعلى صعيد الخدمات اللوجستية، سجل المنفذ مرور 125,720 طنا من بضائع الترانزيت، نقلتها نحو 5,954 شاحنة دخلت الأراضي العراقية.

وأوضح كمري أن المنفذ يعمل بطاقة تشغيلية عالية، حيث يتم تفويج قرابة 400 شاحنة تجارية يوميا بعد استكمال الإجراءات الجمركية، مما يجعله أحد أهم الشرايين البرية التي تمد الأسواق العراقية بالمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، لا سيما في مناطق الوسط والفرات الأوسط لقرب المنفذ جغرافيا من العاصمة بغداد.