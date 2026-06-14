إيلام.. حريق يلتهم 15 هكتاراً من الغابات المحمية في "كبير كوه"

شفق نيوز- ايلام

التهم حريق واسع النطاق، يوم الأحد، نحو 15 هكتاراً من الغابات العذراء في سلسلة جبال "كبير كوه" التابعة لمدينة "دره شهر" بمحافظة ايلام الفيلية في شرق كوردستان (غربي إيران)، وسط مخاوف من تجدد النيران بسبب التضاريس الوعرة للمنطقة.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المسؤول عن الموارد الطبيعية في المحافظة، باسم خان محمديان، أن الحريق اندلع عصر أمس في المرتفعات المطلة على جسر "غاو ميشان" التاريخي. وأشار إلى أن السلطات أعلنت حالة الاستنفار، حيث دفعت بفرق إدارة الأزمات، والبيئة، إلى جانب عشرات المتطوعين المحليين للسيطرة على الحريق.

وأضاف المسؤول: "تمت السيطرة الأولية على النيران، لكن نظرا للطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة، ستبقى فرق المراقبة والرصد في الموقع حتى الصباح الباكر لضمان عدم اشتعال النيران مجددا".

ووفقا للتقارير، شارك أكثر من 70 شخصا من فرق الإطفاء وحماة البيئة والمتطوعين في عمليات الإخماد. كما حثت السلطات السكان المحليين على الإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات لاندلاع حريق أو أنشطة تخريبية عبر الخطوط الساخنة المخصصة لطوارئ الغابات.

وتشهد المناطق الحرجية والجبلية في غرب إيران حرائق متكررة خلال مواسم الجفاف، وتواجه السلطات غالبا تحديات في إخمادها نظرا لوعورة المسالك ونقص المعدات المتطورة لمكافحة الحرائق في المناطق المرتفعة.