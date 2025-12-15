إيلام.. تأهل 51 عملاً أدبياً للدورة السابعة والعشرين لمهرجان فن الحكاية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت المدير العام لمركز تنمية الفكر للأطفال والناشئة في محافظة إيلام الفيلية في إيران، فاطمة رستگار، يوم الاثنين، عن اختيار 51 عملاً متميزاً من بين 401 عملاً أرسلت إلى أمانة مهرجان فن الحكاية.

ونقل تقرير لوكالة "مهر" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، عن رستگار قولها إن "مركز المحافظة يستضيف هذا العام رواة القصص من مختلف أنحاء إيلام ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان إيلام الإقليمي لفن الحكاية".

ولفتت إلى أن "المهرجان يقام يومي 16 و17 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ضمن ثلاث فئات عمرية: الأطفال من 7 إلى 12 عاماً، والناشئة من 12 إلى 18 عاماً، والكبار من 18 عاماً فما فوق".

وأضافت أن "مجموع الأعمال المقدمة بلغ 401 عملاً موزعة على عشرة محاور مختلفة، تشمل: القصص التراثية الكلاسيكية، والقصص الطقسية التراثية، والقصص الحديثة مع الأدوات، والقصص الجديدة، والعلمية، والدينية، وقصص لغة الإشارة، والقصص المنظومة (الشعرية)، وقصص الإيثار والأبطال".

وبينت أن "المحاور الموضوعية للأعمال شملت نهج البلاغة، وحرب الاثني عشر يوماً، والبيئة"، مشيرة إلى أن "قسمي الأطفال والمينيمال (100 ثانية) أسفرا، بعد التحكيم، عن تأهل 51 عملاً إلى المهرجان الإقليمي".

وحول أهمية فن الحكاية، قالت رستگار إن "القصص يمكن أن يكون لها أثر بالغ في التربية الاجتماعية والعاطفية والأخلاقية للأطفال والناشئة، إذ تنقل العديد من القيم الاجتماعية وإرشادات الحياة. كما تساعد الحكاية المتلقي على مواجهة مشكلات الحياة وإيجاد حلول منطقية لها".

وتابعت أن "القصص، لا سيما تلك التي تبرز ما يواجهه أبطالها من صعوبات ومعاناة، تسهم في تعزيز قدرة المتلقي على التصرف بمرونة ومنطقية أكبر عند مواجهة المواقف الصعبة".

وبينت المدير العام أهداف إقامة المهرجان قائلة إن "الهدف الرئيس هو نشر ثقافة القصة وفن الحكاية ونقل القيم إلى الأطفال والناشئة والكبار، إلى جانب تنمية الأنشطة الكمية والنوعية في المراكز الثقافية والفنية التابعة للمركز، ورفع مستوى معرفة العاملين في مجال الحكاية، والتعريف بقدرات المحافظة في هذا المجال".

وفي ختام حديثها، أوضحت رستگار أن "الأعمال جرى اختيارها بعد تقييمها من قبل محكمين ذوي خبرة، وأن مقاطع الفيديو للأعمال الفائزة سترسل للتحكيم على المستوى الوطني؛ كما سيشارك الفائزين النهائيين في مهرجان الحكاية الدولي الذي سيقام في لاحقاً بمدينة أصفهان".