سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيلام تؤكد تواصل الحركة التجارية مع العراق وفق شروط صحية

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-02-22T07:35:00+0000
إيلام تؤكد تواصل الحركة التجارية مع العراق وفق شروط صحية

شفق نيوز/ أعلن المدير العام لجمارك محافظة إيلام الفيلية، غربي إيران، روح الله غلامي، أن حدود مهران الرسمية الدولية تواصل عملها في تبادل السلع مع التجار العراقيين على الحدود مع الإلتزام بجميع البروتوكولات والتعليمات الصحية.

وقال غلامي بحسب وكالة إرنا الإيرانية، تجري حاليا متابعة الحجر الصحي بصورة أكثر جدية على حدود مهران والفرق الصحية متواجدة في هذه الحدود لفحص ومراقبة الأشخاص المصابين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة الأمراض.

وتابع، ان متوسط عدد شاحنات البضائع المصدرة والعابرة عبر حدود مهران الدولية الى العراق يبلغ حاليا 250 شاحنة يوميا ويتم تفتيش وفحص جميع هذه الشاحنات قبل مغادرة الحدود ليتم عزل الحالات المشتبهة في حالة وجودها.

وأشار غلامي الى ان حدود مهران كانت قد اغلقت بعد تفشي فيروس كورونا خلال شهر اذار/مارس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا ومن ثم اعيد فتح المنفذ امام الانشطة التجارية بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق في حزيران /يونيو الماضي.

وأشار الى تصدير أكثر من 100 ألف طن من المنتجات الزراعية المختلفة (محاصيل صيفية) من حدود مهران الدولية إلى العراق منذ بداية العام الجاري (الإيراني-بدأ في 21 آذار/مارس 2020)، ما بلغت قيمتها 47 مليون دولار.

 

 

related

إطلاق مركز لتسهيل دخول سيارات العراقيين إلى مهران

Date: 2020-12-14 10:02:28
إطلاق مركز لتسهيل دخول سيارات العراقيين إلى مهران

ايلام الفيلية تصدر أكثر من 48 ألف طن من البضائع إلى العراق

Date: 2020-11-08 16:16:21
ايلام الفيلية تصدر أكثر من 48 ألف طن من البضائع إلى العراق

حصيلة قياسية بوفيات وإصابات كورونا في إيلام وكرمانشاه

Date: 2020-11-26 18:41:09
حصيلة قياسية بوفيات وإصابات كورونا في إيلام وكرمانشاه

ايلام تتحدث عن مرور 500 الف زائر ايراني يوميا الى العراق قريبا

Date: 2019-07-11 18:40:58
ايلام تتحدث عن مرور 500 الف زائر ايراني يوميا الى العراق قريبا

ايلام الفيلية تستعد لظاهرة طبيعية من العراق عبر 80 ألف دونم من الغابات

Date: 2021-01-24 17:40:39
ايلام الفيلية تستعد لظاهرة طبيعية من العراق عبر 80 ألف دونم من الغابات

بالصور.. ايلام الفيلية تحتضن مهرجانا لشعر الاطفال

Date: 2015-10-12 15:33:06
بالصور.. ايلام الفيلية تحتضن مهرجانا لشعر الاطفال

مخرجان من ايلام الفيلية يحرزان جائزتين احداهما دولية

Date: 2020-12-11 10:03:40
مخرجان من ايلام الفيلية يحرزان جائزتين احداهما دولية

واخيرا.. ايلام تشهد الحدث المنتظر

Date: 2019-12-02 12:33:45
واخيرا.. ايلام تشهد الحدث المنتظر