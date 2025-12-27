إيلام.. تنفيذ أكثر من 600 محطة طاقة شمسية في المناطق الريفية والعشائرية

شفق نيوز- ترجمة

أعلنت الجهات المعنية في محافظة إيلام الفيلية، اليوم السبت، عن تنفيذ وربط أكثر من 600 محطة طاقة شمسية صغيرة بالشبكة الوطنية في المناطق الريفية والعشائرية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز استقرار الطاقة، والحد من البطالة في المناطق المحرومة.

وقال معاون شؤون التشغيل في لجنة الإغاثة بمحافظة إيلام، حميد أحمدي، في تصريح لوكالة مهر الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، إن البطالة والفقر وضعف البنى التحتية، ولا سيما في قطاع الطاقة، ما زالت من أبرز التحديات التي تواجه المناطق الريفية والعشائرية، مشيرا إلى أن انقطاع أو عدم استقرار الكهرباء في بعض القرى حال دون ممارسة الأنشطة الاقتصادية الأساسية.

وأوضح أحمدي أن مشروع تطوير محطات الطاقة الشمسية بقدرة خمسة كيلوواط أدرج بشكل رسمي ضمن برامج معاونية التشغيل منذ عام 2023، وبالتعاون مع البنك الوطني وشركة توزيع الكهرباء في المحافظة، حيث جرى إنشاء وربط أكثر من 600 محطة شمسية صغيرة بالشبكة العامة.

وأضاف أن هذه المحطات وفّرت مصدر دخل شهريا مستقرا للأسر المشمولة، وأسهمت في تقليل الفجوة بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها، فضلا عن دعم خطط الحكومة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار إلى أن سياسة لجنة الإغاثة شهدت خلال العام الجاري تحولا من تنفيذ المشاريع الفردية إلى المشاريع التجميعية، حيث يجري العمل على إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ثلاثة ميغاواط، بالتعاون مع بنك التجارة، وشركة توزيع الكهرباء في المحافظة، وشركة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل حتى نهاية شهر أيلول من العام المقبل.

وفي السياق ذاته، أفاد المدير العام لشركة توزيع الكهرباء في محافظة إيلام بأن أكثر من 20 دائرة ومؤسسة حكومية في المحافظة جهّزت حتى الآن بأنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مؤكدا استمرار التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.