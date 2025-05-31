إيلام تنظم مهرجان "الهورا".. لحن كوردي فيلي لخلق التضامن

شفق نيوز/ شهدت مدينة تشوار التابعة لمحافظة إيلام الإيرانية، إقامة مهرجان "الهورا" الذي يعد من الألحان الكوردية الفيلية المحلية القديمة، وتعود إلى آلاف السنين، لكنه ما يزال منتشراً بين سكان "زاغروس".

وقال حاكم مدينة تشوار بمحافظة إيلام، فرج الله باوند، إن مهرجان "هورا" يعد عاملا مهما في خلق التضامن بين أهالي إيلام".

وأكد فرج الله باوند، خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان "هورا" الإقليمي في مدينة تشوار مساء الجمعة، أهمية الحفاظ على هذا التراث الثقافي ونقله، مبيناً أن "هذا المهرجان هو فرصة ثمينة لتكريم أولئك الذين عملوا في مجال الثقافة لإيصال هذا الفن الأصيل إلى مكانته الحالية".

وفي إشارة إلى دور الهورا في الموسيقى التقليدية، أضاف باوند، أن "الهورا صوت أسطوري ألهم العديد من الأنماط الموسيقية والفنون، هذا الصوت، الذي توارثته الأجيال، مرّ بأوقات عصيبة، في زمن غياب التكنولوجيا، حُفظ هذا الصوت من خلال أنفاس وأصوات الأجداد، واليوم يجب تقديمه بالشكل الصحيح".

وشدد حاكم مدينة تشوار، على "دور الهورا في الحفاظ على الهوية الثقافية والتواصل بين الأجيال، قائلاً: "الهورا ليس مجرد صوت، بل هو جزء من هويتنا الثقافية؛ هذه الموسيقى هي جسر بين الأجيال القديمة والجديدة، ويجب علينا جميعا أن نتكاتف لنقل هذا التراث القيم إلى الأجيال القادمة".

وفي الختام، أكد باوند، أن "مهرجان الهورا، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية، يعد عاملاً مهما في خلق التضامن بين الناس"، مشيرا إلى أن "هذا الصوت الأسطوري، وخاصة بين سكان زاغروس، له مكانة عالية، ويجب أن نسعى للحفاظ عليه وتوسيع نطاقه".