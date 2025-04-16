إيلام تقترح على العراق تفعيل "دبلوماسية المحافظات"

شفق نيوز/ أكّد محافظ ايلام الفيلية في ايران "احمد كرمي" أثناء زيارته لمحافظة كربلاء على ضرورة تفعيل الدبلوماسية المحلية بين المحافظات المتجاورة بين البلدين، لا سيما في مجال استقبال الزوار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الحكومة المحلية في كربلاء خلال زيارته للعراق.

كما دعا كرمي المستثمرين العراقيين للاستثمار في إيلام التي تمتلك أطول حدود مع العراق (430 كم) بالاضافة الى تشكيل لجان متخصصة في المجالات، العلمية والصحية والزراعية والسياحية، وإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين المحافظتين.

كما اقترح محافظ ايلام إنطلاق "دبلوماسية حدودية" موازية للدبلوماسية الرسمية بين البلدين، بالاضافة الى التركيز على تعزيز التعاون مع محافظتي كربلاء والنجف لاستقبال الزوار.

من جهته أعرب محافظ كربلاء عن رغبته في تعزيز العلاقات بين الجانبين وطالب بإنشاء سكة حديد تربط ايلام بكربلاء لتسهيل حركة الزوار.

هذا وتُعد محافظة إيلام من أهم المعابر للزوار العراقيين، حيث تستقبل ملايين الزوار سنوياً.