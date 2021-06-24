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إيلام تعلن حجم وقيمة البضائع المصدرة إلى العراق

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-06-24T11:25:54+0000
إيلام تعلن حجم وقيمة البضائع المصدرة إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن المدير العام لجمارك ايلام الفيلية، عن تصدير بضائع بقيمة 208 ملايين دولار عبر الحدود الدولية لمهران إلى العراق في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون التابعة لمركز إيلام ؛ أشار روح الله غلام إلى أن هذه الكمية من البضائع تزن 443 طنا.

وأضاف: "إن أهم بنود الصادرات في الفترة المذكورة تشمل مواد البناء والفواكه والخضروات والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الصناعية والزجاج والصناعي". 

وفي إشارة إلى إجمالي الصادرات من حدود مهران العام الماضي، قال المدير العام للجمارك إيلام: خلال هذه الفترة، تم تصدير 1542 شحنة ترانزيت بقيمة 464 مليون دولار من البضائع من حدود مهران الدولية إلى العراق.

وقال غلام إنه خلال هذه الفترة تم تصدير 907 ألف طن من الصادرات إلى العراق، بما في ذلك الخردوات وبلاط السيراميك والبلاستيك والكراث وخام الحديد والمنتجات البتروكيماوية، كما تم تصدير بضائع صيفية بقيمة 55 مليونا و687 الف دولار للعراق من حدود مهران الدولية.

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