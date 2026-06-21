إيلام تسجل درجات حرارة قياسية وتتصدر القائمة العالمية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تصدرت مدينة "دهلران" في محافظة إيلام الفيلية غربي إيران، يوم الأحد، قائمة المناطق الأشد حرارة على مستوى العالم واحتلت المرتبة الثانية عالمياً، تلتها مباشرة مدينة "مهران" في المحافظة نفسها بالمرتبة الثالثة عالمياً، وسط موجة حرارة موسمية مرتفعة تشهدها المنطقة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "همشهري أونلاين" الإيراني وترجمته وكالة شفق نيوز، جاءت مدينة "دهلران" في المرتبة الثانية عالمياً بعد أن سجلت درجة حرارة بلغت 48.7 درجة مئوية.

وحلّت مدينة "مهران" التابعة لمحافظة إيلام أيضاً في المرتبة الثالثة بتسجيلها 48.6 درجة مئوية، لتصنف هذه المحافظة كواحدة من أشد مناطق العالم حرارة.

وفي محافظة خوزستان الغنية بالنفط والمحاذية للحدود العراقية، سجلت مراكز رصد الطقس درجات حرارة وضعتها في مصاف الأشد حرارة في العالم؛ حيث حلت مدينتا "آبادان" و"أميدية" في المرتبتين الخامسة والسادسة عالمياً بتسجيلهما 48.1 درجة مئوية، تلتها منطقة "صفي آباد دزفول" في المرتبة السابعة بـ47.8 درجة مئوية، ثم مدينة "بستان" في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً بواقع 47.5 درجة مئوية.

وامتدت موجة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة لتشمل معظم المحافظات الإيرانية؛ حيث سجلت العاصمة طهران (منطقة ورامين) ومحافظات أخرى مثل أصفهان، ويزد، وكرمان، وسيستان وبلوشستان درجات حرارة تراوحت ما بين 41 و47 درجة مئوية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط عموماً في هذه الفترة من العام تصاعداً كبيراً في درجات الحرارة، إلا أن البيانات الأخيرة تضع بعض المناطق المنخفضة والحدودية في إيران ضمن المراكز الأولى في تصنيفات الحرارة العالمية الصادرة عن مراصد الطقس الدولية.