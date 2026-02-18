إيلام تحتفي بمبدعيها.. اختتام فعاليات الأسبوع الثامن للفيلم والصورة بنكهة إبداعية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

اختتمت في مدينة إيلام الفيلية، اليوم الأربعاء، فعاليات "الأسبوع الثامن للفيلم والصورة"، وسط أجواء مفعمة بالفن والإبداع، وبمشاركة واسعة من النخب الثقافية، وصناع الأفلام، والمصورين الفوتوغرافيين، في تظاهرة فنية تسعى لتسليط الضوء على الواقع الثقافي والجمالي للمحافظة.

ونقل تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مدير عام الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيلام، علي هلشي، في كلمة له خلال الحفل الختامي الذي أقيم على قاعة "سينما الثقافة" (سينما فرهنگ)، تأكيده أن هذا الحدث يمثل منصة للاحتفاء بـ"لغة الصورة والفن الملتزم"، مشيرا إلى أن المهرجان يهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ العدالة الثقافية ودعم الطاقات الشابة لضمان مستقبل مشرق للسينما والتصوير في المنطقة.

وأضاف هلشي أن "ما شاهدناه خلال هذا الأسبوع هو تجسيد حي لخيال وإبداع فناني المحافظة، الذين استطاعوا عبر أعمالهم ملامسة قضايا المجتمع برؤية بصرية متطورة".

وأشار التقرير إلى أن "الحفل شهد لفتة وفاء تكريمية لذكرى الفنانين الراحلين الذين تركوا بصماتهم أثرا في المشهد الفني الإيلامي، وهما الراحل روح الله أكبري، والراحل ناطقي، حيث جرى تكريم عائلة الفقيد أكبري تثمينا لمسيرته الفنية".

ونوه إلى أن "ختام الحفل تميز بحضور لافت لشخصيات حكومية وفنية وممثلين عن المؤسسات الثقافية، من بينهم رؤساء جمعيات سينما الشباب، ومسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومدراء التراث والسياحة، بالإضافة إلى حشد كبير من الإعلاميين وأعضاء جمعية سينما الشباب في إيلام".

وأضاف التقرير أنه "في ختام المهرجان، جرى توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الفنانين الفائزين في مسابقات الفيلم والقسم الفوتوغرافي، قبل أن يجتمع المشاركون في صورة تذكارية لتوثيق هذا المحفل الذي عكس الحراك الثقافي المتنامي في إيلام، والذي يحظى باهتمام ومتابعة من الأوساط الكوردية الفيلية على ضفتي الحدود".