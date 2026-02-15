إيلام.. انطلاق فعاليات "أسبوع الفيلم والصورة" الثامن

شفق نيوز- ترجمة خاصة

انطلقت في مدينة إيلام الفيلية في إيران، اليوم الأحد، فعاليات "الأسبوع الثامن للفيلم والصورة"، بمشاركة نخبة من المخرجين والمصورين من المحافظة والمناطق المجاورة، في حدث فني يهدف إلى تسليط الضوء على النتاج الإبداعي السينمائي والفوتوغرافي في المنطقة.

وذكر تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المعرض الفني المصاحب للفعالية في المجمع الثقافي والفني التابع للمديرية العامة للثقافة والإرشاد، تم افتتاحه بحضور مدير عام الثقافة علي هلشي، ومسؤولين محليين، إلى جانب جمع غفير من أعضاء جمعية "سينما الشباب" وفناني المحافظة.

وأكد مدير عام الثقافة في إيلام، علي هلشي، أن هذا الحدث يمثل ركيزة أساسية في التقويم الثقافي السنوي للمحافظة، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام تشهد برنامجاً غنياً يتضمن ورش تخصصية من أبرزها ورشة "كتابة السيناريو" التي يقدمها السيناريست أشكان تشاووشي، وندوات نقدية بجلسات حوارية لمناقشة الأفلام المعروضة والأعمال الفوتوغرافية المشاركة، كما ستشهد تكريم الرواد من خلال تخصيص جانب من الفعاليات للاحتفاء بمسيرة المخرج الراحل روح الله أكبري، تقديراً لبصمته في السينما الكوردية المحلية.

ويحتضن المعرض الفوتوغرافي 32 عملاً فنياً، لا تقتصر على مصوري إيلام فحسب، بل تشمل مشاركات من 5 محافظات حدودية تقع في الشريط الغربي والجنوب الغربي (المحاذي للعراق)، مما يعكس التداخل الثقافي والجغرافي للمنطقة.

ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى الـ18 من شباط/ فبراير الجاري.

وعلى صعيد الفن السابع، كشف المنظمون عن عرض 34 فيلماً من إنتاج مخرجي محافظة إيلام، حيث سيتم عرضها للجمهور على مدار ثلاثة أيام بواقع 5 جلسات عرض يومياً في صالة "سينما فرهنگ".

وتأتي هذه التظاهرة الفنية في وقت تسعى فيه الأوساط الثقافية في إيلام إلى تعزيز الحراك الفني وتهيئة بيئة خصبة للمواهب الشابة، وسط آمال بأن تسهم هذه الملتقيات في إيصال صوت وفن المنطقة إلى المهرجانات الإقليمية والدولية.