إيلام الفيلية.. 6 مقابر قديمة على طريق التسجيل في الآثار الوطنية

شفق نيوز – ترجمة خاصة

أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام الفيلية، فرزاد شريفي، يوم الاثنين، عن إعداد ملف لستة آثار تاريخية في مقاطعة تشوار، بما في ذلك المقابر والمواقع الأثرية، وإرسالها إلى الوزارة لتسجيلها في قائمة الآثار الوطنية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن شريفي قوله إنه "تم إعداد ملف ست مقابر ومواقع تاريخية في مقاطعة تشوار للتسجيل في قائمة المعالم الوطنية وتم إرساله إلى وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية".

وأضاف شريفي أن هذه الأعمال تشمل "مقبرة ميركان 1"، و"مقبرة وموقع شيرين آو"، و"مقبرة وموقع سرنفط"، و"مقبرة باقلعة 2"، و"مقبرة بان كله أنارك"، و"مقبرة وموقع بان غولان"، وكلها ذات قيمة تاريخية وثقافية واجتماعية كبيرة.

وتابع "تم إجراء توثيق مفصل ومسوحات ميدانية ومسح خرائط وتصوير وإنتاج أفلام لكل من هذه الأعمال، وتم تقديم الملفات إلى مجلس تسجيل التراث الثقافي في البلاد للمراجعة النهائية".

وشدد المدير العام للتراث الثقافي في محافظة إيلام على أهمية تسجيل هذه الأعمال في القائمة الوطنية بالقول إن "هذه المقابر ليست مجرد مواقع دفن، بل هي رموز لثقافة ومعتقدات وفنون وأسلوب حياة أسلافنا، والتي يلعب الحفاظ عليها دوراً مهماً في نقل القيم والمعرفة التاريخية إلى الأجيال القادمة".

واختتم شريفي تصريحاته قائلاً إن "تسجيل هذه الأعمال من شأنه أن يمهد الطريق لتنمية السياحة الثقافية في المنطقة المحيطة، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام العام بضرورة الحفاظ على التراث التاريخي للمحافظة وحمايته".