إيلام الفيلية.. 425 ألف هكتار من الموارد الطبيعية تتحول إلى صحاري

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشف مدير عام الموارد الطبيعية في محافظة إيلام الفيلية في إيران، ياسم خان محمديان، يوم الأربعاء، عن تحول 425 ألف هكتار من الموارد الطبيعية إلى صحاري بسبب الجفاف.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن خان محمديان إشارته إلى مساحة أراضي المحافظة البالغة مليوني هكتار، مؤكداً أن "الموارد الطبيعية تمثل 1.74 مليون هكتار".

وأضاف خان محمديان أن إيلام تمتلك 640 ألف هكتار من الغابات، حيث أن الأنواع السائدة هي أشجار البلوط وأكثر من 145 نوعاً من الأشجار والغابات.

وأوضح أنه من بين 1000 نوع من النباتات في المحافظة، يوجد أيضاً 300 نوع من النباتات الطبية في هذه المنطقة، مما يشير إلى التنوع البيولوجي العالي في المحافظة.

وأشار إلى وجود مناطق صحراوية في مقاطعتين إلى خمس مقاطعات بالمحافظة، وتبلغ مساحتها 425 ألف هكتار، مضيفاً أن هذه المناطق تشكل مراكز داخلية للغبار الناعم وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

ونوه خان محمديان إلى أنه تم البدء في برامج لاستعادة وتقوية الغطاء النباتي في هذه المناطق، كما يجري العمل على منع الغبار.

وذكر المدير العام لإدارة الموارد الطبيعية في إيلام، وجود 11 مشتلاً حكومياً بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ستة ملايين شتلة في المحافظة، مؤكداً على أهمية تطوير هذه المشاتل.