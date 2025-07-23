إيلام الفيلية.. 13 حريقاً تحول 110 هكتارات من "غابات إلى رماد"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن المدير العام لإدارة البيئة في محافظة إيلام الفيلية، علي رضا محمدي، يوم الأربعاء، تسجيل 13 حريقاً في المناطق المدارة في المحافظة، منذ بداية العام الحالي (السنة الإيرانية تبدأ في 21 آذار/ مارس)، تسببت في تحول 110 هكتارات من "غابات إلى رماد".

ونقل تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، عن محمدي، قوله إن الجفاف وقلة هطول الأمطار تعد من عوامل اندلاع الحرائق في المناطق خلال موسم الصيف، ومن ناحية أخرى، وللأسف، تسبب العوامل البشرية والإهمال أيضاً حرائق وأضراراً جسيمة للمناطق الطبيعية والغابات.

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة للسيطرة على الحرائق في المناطق المدارة بيئياً، أوضح محمدي، إن "استخدام أنظمة الحماية الحديثة، بما في ذلك الطائرات الرباعية، وإبرام عقد لتقييم خدمات النظام البيئي في المناطق المدارة بيئياً مع جامعة شهركورد، من بين البرامج الجارية لهذه المديرية العامة لحماية المناطق الطبيعية والغابات الخاضعة للإدارة البيئية".

وأكد أن المواطنين والمنظمات البيئية، إلى جانب الأجهزة الأعضاء في مركز إدارة الأزمات، لعبوا دوراً هاماً في إخماد حرائق المراعي والغابات، مضيفاً أن "للإعلام أيضاً دور هام في حماية البيئة، إذ يمكنه زيادة الوعي العام وتعريف الناس بأهمية حماية البيئة من خلال إنتاج ونشر محتوى تثقيفي حول القضايا البيئية".

واختتم حديثه بالقول "نظراً لأهمية حماية الموارد الطبيعية، فإنه من المتوقع من جميع المواطنين الحرص على الحفاظ على هذا التراث الثمين من خلال اتخاذ إجراءات السلامة وتجنب أي عوامل قد تؤدي إلى الحرائق".