إيلام الفيلية.. إنتاج 1600 طن من العسل عالي الجودة سنويا

شفق نيوز/ أعلن مدير الزراعة في محافظة إيلام الكوردية الفيلية في إيران، حشمت عزيزان، يوم الخميس، إنتاج 1600 طن من العسل عالي الجودة سنويا في المحافظة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن عزيزان قوله إن محافظة إيلام تعرف بتنوع النباتات فيها وتضم 500 نوع نباتي، مبيناً أنها تعد أحد المراكز الرئيسة لإنتاج العسل عالي الجودة في ايران.

وأضاف عزيزان، أن العسل يعرف بأنه أحد الهدايا التذكارية الشهيرة في محافظة إيلام، وقد حقق دخلاً جيداً لمزارعي المحافظة".

وأشار عزيزان، إلى أن موسم حصاد العسل الخريفي قد بدأ في المحافظة، متوقعاً أن يتم جمع حوالي 1600 طن من العسل من مناحلها.

وتابع عزيزان: "يوجد في محافظة إيلام أكثر من 190 ألف مستعمرة نحل"، لافتا إلى أن "أكثر من ألفي شخص يعملون في هذا المجال".