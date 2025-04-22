إيلام الفيلية.. نبتة "الكعوب" على حافة الاندثار

شفق نيوز/ في قلب الطبيعة الجبلية لمحافظة إيلام الفيلية، حيث تتداخل الأعشاب البرية مع تاريخ طويل من العادات الغذائية التقليدية، يواجه نبات "الكعوب" أو "كنگر" (Gundelia) خطر الانقراض، بعد سنوات من الحصاد الجائر والاستهلاك المفرط الذي حوّله من كنز طبيعي إلى مورد مهدد.

النبتة الشوكية ذات السيقان السميكة، والتي لطالما كانت عنصراً أساسياً في مطابخ القرى الكوردية خلال فصل الربيع، باتت الآن ضحية للإهمال البيئي وانعدام السياسات المستدامة.

ويشير خبراء إلى أن هذا النوع النباتي، الذي ينمو على المنحدرات الصخرية في الأقاليم الغربية من إيران، يمتلك خصائص غذائية وطبية نادرة، ويُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الثقافة والهوية البيئية للمنطقة.

"الكعوب ليس مجرد غذاء... إنه رمز لطبيعة إيلام"، يقول يونس موحدي، الخبير الزراعي المحلي، مضيفاً أن النبات يُستخدم في الأدوية التقليدية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي وتطهير الكلى وحتى في محاربة الخلايا السرطانية، بحسب تقرير لوكالة مهر ترجمته وكالة شفق نيوز.

لكن هذا الرمز الطبيعي يواجه اليوم ضغوطاً متزايدة. الحصاد الموسمي غير المنظم، والرعي الجائر، وتراجع الموائل الطبيعية، كلها عوامل دفعت بالنبات نحو مسار خطر. وتغيب في المقابل سياسات حماية واضحة، ما جعل من الكعوب نموذجاً صارخاً لغياب الإدارة البيئية المستدامة.

يقول علي فرضي‌ نژاد، مدير مركز النباتات الطبية في إيلام، إن شعبية الكعوب دفعت العديد من السكان، بل وحتى زواراً من المحافظات المجاورة، إلى جمعه بكثافة خلال فصل الربيع. ومع تزايد هذا النشاط لأغراض تجارية، تراجعت قدرة النبات على التكاثر، خاصة أن حصاده يتم غالباً قبل أن ينتج البذور، ما يؤدي إلى كسر دورة حياته الطبيعية.

ويحذر فرضي‌ نژاد من أن اختفاء الكعوب لن يُضعف فقط التنوع البيولوجي في مراعي إيلام، بل سيؤثر أيضاً على الاقتصاد المحلي، والسياحة البيئية، وحتى استقرار التربة والمراعي.

"الحديث عن انقراض الكعوب ليس مجرد قضية بيئية، بل هو تهديد لأسلوب حياة كامل"، يضيف موحدي، مشيراً إلى أن الحل قد يكمن في مزيج من التوعية، وتنظيم الحصاد، وزراعة النبات داخل البيوت البلاستيكية لضمان استدامته.

وبينما تتصاعد المخاوف، تبرز دعوات متزايدة في إيلام لحماية هذا الإرث الطبيعي. يرى الخبراء أن المهمة لا تقع على عاتق المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة السكان المحليين والزوار في الحفاظ على هذا النبات الفريد.