إيلام الفيلية.. "كنز بشتكوه" القديم على أبواب التسجيل العالمي

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام الفيلية، فرزاد شريفي، يوم الأربعاء، عن تقديم ملف التسجيل المؤقت للمشهد الثقافي ما قبل التاريخ في بشتكوه كمرشح للتسجيل في القائمة المؤقتة العالمية.

ونقلت مصادر صحفية إيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن شريفي، قوله إنه في خبر مبشر يعلن عن تقديم ملف التسجيل المؤقت للمشهد الثقافي قبل تاريخ بشتكوه إلى المديرية العامة للتسجيل والحماية والاستعادة الروحية والطبيعية كمرشح للتسجيل في القائمة المؤقتة العالمية.

وبحسب شريفي، فإن هذه المنطقة، لما تتمتع به من مميزات طبيعية وجغرافية خاصة ومواقع تواصل بين المناطق الثقافية الثلاث زاغروس وخوزستان وبلاد الرافدين، كانت واحدة من أكثر المراكز الثقافية والبيولوجية الفريدة للبشرية في عصور ما قبل التاريخ، وخاصة منذ بداية عصر الاستيطان القروي إلى فجر التحول الى العيش في المدن.

وأضاف شريفي مؤكداً على أهمية هذا الحدث، أن الأبحاث الأثرية أظهرت أنه لأول مرة في تاريخ الثقافة البشرية، تمت أنشطة اقتصادية وتبادلية وطقوسية وسكنية واسعة النطاق في مجال الأدوات الحجرية في منطقة بشتكوه.

وتابع شريفي إن عملية تسجيل العمل في قائمة الأعمال العالمية تحتاج إلى دراسات في مختلف أقسام الآثار والأنثروبولوجيا والتاريخ وعدة نقاط، وهو الأمر الذي قامت به المديرية العامة للثقافة التراث في محافظة إيلام في السنوات الماضية وحديثاً.

وأعرب المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام عن أمله في أنه مع التسجيل المؤقت لهذا العمل في قائمة اليونسكو، سيتم تنفيذ الخطوة التالية في تحقيق التسجيل العالمي للمشهد الثقافي لبشتكوه.

وفي الختام قال شريفي إنه يمكن أن يلعب هذا الحدث دوراً مهماً في التعريف بهذا "الكنز الثمين" للعالم بالإضافة إلى تطوير السياحة المستدامة في المحافظة.

ترجمة وكالة شفق نيوز