إيلام الفيلية.. غياب تام لمرتادي السينما منذ مطلع العام

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أفادت تقارير إحصائية رسمية في إيران بالغياب التام لمرتادي دور العرض السينمائي في محافظة إيلام الفيلية، غربي البلاد، منذ بدء العام الإيراني الحالي (الموافق آذار/ مارس الماضي)، مما يسلط الضوء على أزمة الركود الثقافي وضعف البنية التحتية الترفيهية في بعض الأقاليم الإيرانية.

وأفاد تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، بأنه وفقاً لبيانات منظومة مبيعات وتذاكر السينما الإيرانية (سمفا)، فإن صالات السينما في محافظة إيلام لم تسجل بيع أي تذكرة سينمائية واحدة منذ مطلع العام وحتى نهاية أيار/ مايو المنصرم.

وتعكس هذه الأرقام امتداداً لأزمة تعاني منها المحافظة الحدودية منذ سنوات؛ إذ تظهر مؤشرات الأعوام الماضية ضعفاً حاداً في الإقبال على الأنشطة الثقافية. فخلال العام الماضي بأكمله، لم يتجاوز عدد تذاكر السينما المباعة في المحافظة حاجز 8 آلاف تذكرة، ذهب معظمها لصالح فيلم الرسوم المتحركة المحلي "يوز" (الفهد).

وتشهد دور السينما الإيرانية عموماً انتعاشاً ملحوظاً في شباك التذاكر بفضل الأفلام الكوميدية، إلا أن هذا الرواج لم ينعكس على الصالات الثلاث الوحيدة في محافظة إيلام، والتي ظلت مغلقة أو خاوية تماما من الجمهور.

ويعزو مراقبون هذا العزوف إلى عدة عوامل، أبرزها نقص الصالات الحديثة، وضعف التسويق الثقافي في المحافظات البعيدة عن العاصمة طهران، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر على أولويات الإنفاق لدى الأسر في المناطق الأقل نمواً.