إيلام الفيلية.. عبور 75 ألف زائر إلى العراق منذ بداية محرم

شفق نيوز - إيلام

صرح محافظ إيلام الفيلية احمد كرمي، يوم الخميس، بأن 75 ألف شخص عبروا الحدود منذ بداية شهر محرم، مشيراً الى توفير جميع التسهيلات اللازمة للزوار.

ونقلت وكالة فارس الايرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن كرمي، قوله إن "حركة المرور مستمرة بشكل طبيعي تمامًا"، مرجحا ان "تزداد اعداد الزوار الذين يستخدمون هذا المعبر خلال مراسم تاسوعاء وعاشوراء الحسينية".

وأضاف، أن "خدمات الزوار والنقل والإجراءات الداعمة مُقدمة على قدم وساق، ووفقًا لبرنامج فريق الأربعين، لن تُلاحظ أي مشكلات أثناء عبور الزوار وحركة مرورهم"، مبينا ان "أكثر من 18,400 شخص استخدموا معبر مهران حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم، منهم 17,300 غادروا ايران".

وتابع: "منذ بداية شهر محرم، عبر أكثر من 75 ألف شخص الحدود، وان جميع الإجراءات المتعلقة بالاحتياجات في مجال النقل والتوصيل وتقديم الخدمات تُنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية، ولا توجد أي مشاكل في هذا الصدد".

وخلص المسؤول الايراني، إلى القول: "قد عقدنا اجتماعات مع مسؤولين عراقيين خلال الأيام القليلة الماضية لتوفير التسهيلات اللازمة لاستيعاب أعداد الزوار المتزايدة”.