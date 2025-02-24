إيلام الفيلية.. صادرات جمارك المحافظة إلى العراق تقارب 2.5 مليون طن من البضائع

إيلام الفيلية.. صادرات جمارك المحافظة إلى العراق تقارب 2.5 مليون طن من البضائع
شفق
نيوز/ أعلن مدير عام جمارك محافظة إيلام الفيلية في إيران، سهراب كمري، اليوم
الاثنين، أن كمية الصادرات منذ بداية العام الجاري (العام الإيراني يبدأ في 21 من آذار/
مارس)، بلغت مليونين و448 ألف طن من البضائع.
ونقلت
مواقع صحفية إيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن كمري قوله إنه منذ بداية
العام الجاري وحتى نهاية شباط/ فبراير الجاري، تم تصدير ما يقرب مليونين و448 ألف
طن من البضائع بقيمة مليار و462 مليون دولار من معابر مهران الدولية إلى العراق
ودول أخرى.
وأضاف
كمري أن السلع الرئيسية المصدرة من حدود مهران تشمل جميع أنواع المنتجات
البتروكيمياوية ومعدات محطات توليد الكهرباء ومواد البناء وبلاط السيراميك
والمنتجات المعدنية والبلاستيكية والمنتجات الزراعية.
وتابع
أنه تم إصدار 25 ألفاً و935 إقراراً خلال هذه الفترة، بنسبة زيادة 12% مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي، مستدركاً أن حجم الإيرادات المتحققة خلال هذه
الفترة بلغ 705 مليارات و252 مليون ريال بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من
العام الماضي.
وأشار
إلى بعض العوائق التي تحول دون زيادة كمية الصادرات عبر حدود مهران، مثل جعل
نظام تخليص البضائع في جمرك زرباطية إلكترونياً، وكذلك إلكترونية المانيفست
الصادر في العراق، وزيادة الرسوم الجمركية على بعض البضائع، والحظر والقيود على
استيراد بعض المواد إلى دولة العراق، وإجراء الأشعة السينية لجميع البضائع
المصدرة من حدود مهران من قبل جمارك زرباطية العراقية، وتطبيق القيود القياسية،
وهي من بين القضايا التي يتم مناقشتها مع السلطات الحكومية، لافتاً إلى أن المشرف
على المحافظة يتابع هذه القضايا.
ترجمة
وكالة شفق نيوز