إيلام الفيلية.. صادرات جمارك المحافظة إلى العراق تقارب 2.5 مليون طن من البضائع

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمارك محافظة إيلام الفيلية في إيران، سهراب كمري، اليوم الاثنين، أن كمية الصادرات منذ بداية العام الجاري (العام الإيراني يبدأ في 21 من آذار/ مارس)، بلغت مليونين و448 ألف طن من البضائع.

ونقلت مواقع صحفية إيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن كمري قوله إنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شباط/ فبراير الجاري، تم تصدير ما يقرب مليونين و448 ألف طن من البضائع بقيمة مليار و462 مليون دولار من معابر مهران الدولية إلى العراق ودول أخرى.

وأضاف كمري أن السلع الرئيسية المصدرة من حدود مهران تشمل جميع أنواع المنتجات البتروكيمياوية ومعدات محطات توليد الكهرباء ومواد البناء وبلاط السيراميك والمنتجات المعدنية والبلاستيكية والمنتجات الزراعية.

وتابع أنه تم إصدار 25 ألفاً و935 إقراراً خلال هذه الفترة، بنسبة زيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستدركاً أن حجم الإيرادات المتحققة خلال هذه الفترة بلغ 705 مليارات و252 مليون ريال بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى بعض العوائق التي تحول دون زيادة كمية الصادرات عبر حدود مهران، مثل جعل نظام تخليص البضائع في جمرك زرباطية إلكترونياً، وكذلك إلكترونية المانيفست الصادر في العراق، وزيادة الرسوم الجمركية على بعض البضائع، والحظر والقيود على استيراد بعض المواد إلى دولة العراق، وإجراء الأشعة السينية لجميع البضائع المصدرة من حدود مهران من قبل جمارك زرباطية العراقية، وتطبيق القيود القياسية، وهي من بين القضايا التي يتم مناقشتها مع السلطات الحكومية، لافتاً إلى أن المشرف على المحافظة يتابع هذه القضايا.

ترجمة وكالة شفق نيوز