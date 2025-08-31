إيلام الفيلية.. إخماد حريق غابات "سيه ‌چل" بعد جهود 34 ساعة

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة إيلام الفيلية في إيران، علي محمد باكدل نجاد، يوم الأحد، السيطرة على الحريق الذي اندلع في غابات "سيه ‌چل" في إيلام، بشكل كامل.

ونقلت تقارير صحفية إيرانية، ترجمتها وكالة شفق نيوز، عن باكدل نجاد قوله: "تمت السيطرة الكاملة على حريق جبل (سيه ‌چل) في إيلام بعد 34 ساعة من الجهود المتواصلة التي بذلها المواطنون وأعضاء لجنة إدارة الأزمات".

وأوضح أن قوات الموارد الطبيعية والبيئية ستبقى في المنطقة حتى يتم التأكد من إخماد الحريق بشكل تام، وذلك من أجل المراقبة ومنع اشتعال النيران مجدداً.

وتابع مدير إدارة الأزمات قائلاً: "نظراً لاندلاع الحريق في الساعات الأولى من فجر يوم أمس السبت، وبسبب تضاريس المنطقة الوعرة، وصعوبة الوصول، وهبوب الرياح، وكثافة الغطاء النباتي، ووجود جذوع محترقة جزئيا، فقد واجهت عملية الإطفاء العديد من التحديات".

وأشار إلى أنه قد تمّت السيطرة على الحريق مساء أمس، لكن في ساعات فجر اليوم الأحد، وبسبب سقوط بعض الجذوع المشتعلة، اشتعلت النيران مجدداً، ومع ذلك، واصلت قوات لجنة إدارة الأزمات عمليات الإطفاء حتى صباح اليوم، ثم تم استبدالهم بقوات جديدة.

وأضاف: "شارك أكثر من 200 شخص من المنظمات غير الحكومية، والموارد الطبيعية، والبيئة، وإدارة الأزمات، والتعبئة، والهلال الأحمر، والدفاع المدني وغيرهم في إخماد هذا الحريق".

وأردف بالقول: "تم نقل جزء من القوات والمعدات اللازمة باستخدام مروحيتين تابعتين للقوات الجوية والهلال الأحمر على مدار يومين متتاليين".