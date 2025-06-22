إيلام الفيلية.. جسر غاميشان يعاني الإهمال والإندثار

شفق نيوز/ يعد جسر غاميشان واحدا من الآثار التاريخية في محافظة إيلام الفيلية، وهى من الجسور التي تتعرض للاندثار بسبب عدم الاهتمام بها.

وجسر غاميشان (گامیشان) التاريخي شيد على نهر الصيمرة، وما لم تلتفت السلطات المحلية او الحكومية الىى ضرورة ترميمه فانه سيتعرض للاندثار والتلف.

وفضلا عن انعدام الاهتمام بترميم واصلاح هذا الجسر التاريخي فانه ليس هنالك اي جهد للتعريف به وباهميته لغرض جذب انتباه السياح اليه واستثمار ذلك خدمة للمنطقة.

يشار الى ان الجسر سبق وان تم تسجيله ارثا شعبيا عام قبل اكثر من 25 عاما من قبل منظمة الميراث الثقافي الا انه لم تبذل اي جهود بعد ذلك التاريخ لغرض حمايته.

وتشير المصادر التاريخية الى ان جسر غاميشان تم تشييده على نهر صيمرة في مدينة دره شهر ويعود الى العصر القاجاري، ويبلغ طول الجسر 175 مترا وعرضه 8 امتار و20 سنتيمرا