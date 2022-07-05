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إيلام الفيلية تنافس المحافظات غير الساحلية في كمية انتاج الاسماك بايران

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-07-05T18:53:45+0000
إيلام الفيلية تنافس المحافظات غير الساحلية في كمية انتاج الاسماك بايران

شفق نيوز/ اكد مسؤول محلي في محافظة ايلام الكوردية الفيلية، يوم الثلاثاء، وجود 220 مزرعة سمكية تنتج سنوياً عشرة آلاف طن، مبينا ان المحافظة واحدة من المراكز الرئيسية لإنتاج الأسماك في ايران.

وقال مدير الثروة السمكية بمنظمة الجهاد الزراعي في إيلام، بور محمد سليماني، في تصريح صحفي، إن المحافظة تعد من محاور الاستزراع السمكي بين المحافظات غير الساحلية في البلاد، ومن بينها مدينة بدرة التي تضم 21 مزرعة لأسماك المياه الباردة والحارة التي تلعب دوراً مهماً في إنتاج السلمون.

وبحسب سليماني فانه يوجد في محافظة إيلام مزرعتان سمكيتان في سدي صيمرة ودويراج، مما يخلق فرص عمل للشباب والمقيمين في هذه المناطق ويمكن أن يقود المحافظة إلى التنمية النوعية.

وفي إشارة إلى وجود 21 مزرعة سمكية بمياه باردة في المدينة، قال سليماني إن نشاط هذا العدد من المزارع خلف سد بحيرة سيمارة حوّل مدينة بدرة إلى مركز للاستزراع السمكي في محافظة إيلام.

ووفقاً لسليماني "في العام الماضي وهذا العام، تم إطلاق نحو مليون اصبعية سمكية، والتي من المتوقع أن تحصد 1500 طن من سمك السلمون بقيمة 150 مليار تومان وتذهب إلى الأسواق الاستهلاكية".

واشار الى الحاجة إلى مواد بروتينية صحية ونقص الموارد المائية في إيران، قد يتسببان في النظر في استخدام اثنين أو أكثر من الموارد المائية الهادفة، وأحد هذه الاستغلالات متعددة الأغراض هو الاستزراع السمكي.

واضاف مدير الجهاد الزراعي، أن خطة الاستزراع السمكي في الأقفاص هي واحدة من الخطط الجيدة جدا لاستبدال اللحوم الحمراء وبقية منطقة الاستهلاك في المحافظة، من أجل تنمية واستدامة هذه الخطط، والتي من شأنها تحفيز وتوظيف الشباب.

وبين ان أسماك البروتين تنقسم إلى مجموعتين من أسماك المياه الباردة والحارة من حيث نطاق تحمل درجة الحرارة، موضحاً أن أسماك المياه الباردة تنمو عند 12 إلى 18 درجة مئوية، مستدركا ان درجات الحرارة فوق 24 درجة تسبب الخسائر.

وتقع مقاطعة بدرة على بعد 60 كم من إيلام.

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