إيلام الفيلية تقبل 400 طالب عراقي في جامعتها

شفق نيوز/ أعلنت جامعة ايلام عن قبول 400 طالب عراقي في جميع برامج الماجستير والدكتوراه في كليات الجامعة.

ونقل تقرير لوكالة مهر الايرانية للأنباء، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن رئيسة قسم التعاون العلمي الدولي في جامعة ايلام يسري شادمان: نظرا لقرب جامعة إيلام من العراق والتوافق الثقافي بين أهالي محافظة إيلام والعراقيين، يختار الطلاب جامعة إيلام لاستكمال دراستهم.

وأضافت انه تم قبول هؤلاء الطلاب في جميع تخصصات الماجستير والدكتوراه في جامعة إيلام.