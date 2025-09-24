إيلام الفيلية تعيد فتح سوق "چلات" الحدودي بموافقة عراقية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن محافظ إيلام الفيلية في إيران، أحمدي كرمي، يوم الأربعاء، عن موافقة الحكومة العراقية على إعادة فتح سوق "چلات" الحدودي في مدينة دهلران.

ونقل تقرير لوكالة "مهر" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن كرمي، قوله إنه "لحسن الحظ، وافقت الحكومة العراقية على إعادة فتح معبر چلات الحدودي في دهلران"، مضيفاً أنه "كان من المطالب المحقة لأهالي دهلران للاستفادة من الإمكانيات الحدودية، وخاصة إعادة فتح سوق چلات الحدودي".

وتابع أنه "في السنوات الماضية، جرى متابعة موضوع إعادة فتح معبر چلات من قبل نواب البرلمان السابقين والحاليين، وكذلك من قبل المسؤولين في ذلك الوقت، وقد تحقق هذا الأمر اليوم بموافقة الحكومة العراقية".

وأشار كرمي إلى "دعم رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والخارجية والجهات المعنية الإيرانية بفتح الأسواق الحدودية"، مضيفاً أنه "في الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، جرت لقاءات رسمية ومراسلات بشأن فتح هذا المعبر، مما يدل على اهتمام الحكومة بتنمية المحافظات الحدودية".

وأوضح محافظ إيلام أنه "بالتنسيق القائم، سيزور محافظ ميسان العراقي محافظة إيلام في الأسابيع المقبلة، وسيتم العمل على التمهيد لإعادة فتح هذا المعبر بشكل رسمي".

ولفت إلى أن الحكومة الإيرانية كانت قد وافقت على فتح معبر چلات في عام 2017، مؤكداً أن جميع البنى التحتية اللازمة مثل طريق الوصول، والمياه، والكهرباء، والألياف الضوئية قد تم توفيرها.

كما أشار كرمي إلى معبر "هلاله" الشمالي، قائلاً: "تمت المراسلات اللازمة من أجل فتح هذا المعبر أيضاً، ومن المؤكد أن الظروف ستكون مهيأة لفتحه في المستقبل".

ونوه إلى أن "محافظة إيلام، بامتلاكها 420 كيلومتراً من الحدود المشتركة مع العراق، ومع وجود معابر مهران، چلات، چنگوله، ومستقبلاً هلاله الشمالي، تعد فرصة جيدة لتنمية المحافظة في مجالي التوظيف والدبلوماسية الحدودية".