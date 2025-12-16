إيلام الفيلية تعلن إقامة 13 معرضا لصناعاتها اليدوية في العراق

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أكد المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة إيلام الفيلية في إيران، فرزاد شريفي، يوم الثلاثاء، أن 13 معرضا للصناعات اليدوية الخاصة بالمحافظة أقيمت حتى الآن في العراق.

وذكر فرزاد شريفي، لوكالة مهر للأنباء، ترجمته وكالة شفق نيوز: "أننا نقدر ونشكر النظرة الإيجابية التي يبديها بلدنا الصديق والشقيق العراق، ولا سيما أعزائنا في محافظة واسط، تجاه محافظة إيلام".

وأضاف أن "إيلام وواسط محافظتان متجاورتان، وفي ظل هذا الحب والأخوة والإيمان والتعاون تتعمق العلاقات والروابط الثقافية بينهما يوما بعد آخر".

وأشار شريفي، إلى أنه "كما يسير الزائرون جنبا إلى جنب خلال أيام زيارة الأربعين، فإننا أيضا نسير يدا بيد في طريق التنمية والثقافة والإيمان".

وأوضح أنه "يجري العمل على تعزيز التعاون بين المحافظتين، سواء في مجال الروابط الثقافية والمراسم الدينية أو في تنظيم معارض الصناعات اليدوية".

وأضاف: "تم حتى الآن تنظيم 13 معرضا للصناعات اليدوية والسياحة في محافظة واسط ومدنها المختلفة. وإلى جانب الأنشطة الاقتصادية، أولينا الجانب الثقافي اهتماما خاصا".

وجدد شريفي، شكره وتقديره لحسن الضيافة والثقافة الغنية في محافظة واسط العراقية، مشيرا إلى أن "هذا التعاون أسهم في تنشيط عمل حرفيي المحافظة، وأتاح لهم، إلى جانب تحقيق مبيعات جيدة، إقامة علاقات مباشرة مع التجار العراقيين. كما لفت إلى أن معرض مدينة الكوت ينظم بشكل أسبوعي".

وفي ختام حديثه، قال المدير العام للتراث الثقافي في إيلام: "مع الحصول على تراخيص لأربعة مستشفيات دولية من نوعي VIP وIPD، سنسعى، إلى الاستفادة القصوى من هذه الإمكانات في مجال سياحة العلاج".