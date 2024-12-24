إيلام الفيلية.. تصدير بضائع بقيمة مليار دولار إلى العراق خلال 9 أشهر

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمارك محافظة إيلام الفيلية في إيران، سهراب كمري، اليوم الثلاثاء، عن تصدير ما قيمته أكثر من مليار دولار من البضائع المتنوعة خلال تسعة أشهر عن طريق معبر مهران الحدودي الدولي إلى العراق.

ونقل تقرير صحفي إيراني ترجمته وكالة شفق نيوز، عن كمري قوله إنه تم تصدير ما قيمته ملياراً و181 مليوناً و391 ألفاً و195 دولاراً من البضائع المتنوعة منذ بداية العام الحالي (السنة الايرانية تبدأ في 21 آذار/ مارس) وحتى كانون الأول/ ديسمبر الجاري من معبر مهران الحدودي الدولي إلى العراق.

وبين أن هذه الكمية من البضائع بلغت مليونين و46 ألفاً و389 طناً، مشيراً إلى أن السلع المصدرة من معبر مهران الحدودي في معظمها: أنواع المنتجات البتروكيمياوية، ومعدات محطات توليد الكهرباء، ومواد البناء، والبلاط والسيراميك، والمنتجات المعدنية والبلاستيكية، والمنتجات الزراعية.

وذكر التقرير أن مدينة مهران الحدودية في محافظة إيلام تبعد عن بغداد نحو 230كم وهي أقرب مدينة حدودية في إيران من العاصمة العراقية والعتبات المقدسة في هذا البلد، مبيناً أنها أصبحت اليوم مركزاً لأنشطة التصدير وحركة مرور الزوار بها.

كما أشار التقرير إلى أنه يتم يومياً، في المتوسط، تصدير 600 شاحنة تحمل بضائع تصديرية وتجارية إلى العراق من معبر مهران الحدودي الدولي بعد إتمام الإجراءات الجمركية.

ترجمة وكالة شفق نيوز