إيلام الفيلية.. تسجيل الشاهنامة الكوردية ضمن الموروث الثقافي غير المادي في إيران

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية محافظة إيلام الفيلية فرزاد شريفي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل الشاهنامة باللغة الكوردية في قائمة الأعمال غير المادية ضمن الموروث الثقافي في إيران.

وقال شريفي في تقرير لوكالة "تسنيم" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن الشاهنامة، "باعتبارها جزءاً من التراث القديم، كانت محل اهتمام سكان محافظة إيلام منذ الماضي البعيد، وهذه المكانة الرفيعة بين أهل هذه المحافظة أدت إلى أن تتم ترجمة هذه القصائد إلى اللغة الكوردية بلهجة إيلام الفيلية في الماضي البعيد".

وأضاف أنه "حتى الآن، فإن هذه القصائد التي وصلت إلينا بشكل شفاهي، تحظى بشعبية كبيرة بين أهالي محافظة إيلام، وخاصة سكان الريف والعشائر، الذين لم يقطعوا بعد روابطهم مع ماضيهم، الأمر الذي يستدعي تسجيله في القائمة كونه يساهم في إغناء الأعمال الثقافية غير المادية للبلاد".

وضمن إشارته إلى أعمال المثقفين والنخب في محافظة إيلام، ومن أجل الحفاظ على هذا التراث القديم وحمايته، نوه شريفي إلى ما قامت به شخصيات بارزة مثل سياوش لطفي كار من الذين اتخذوا خطوات مهمة في هذا الاتجاه.

واختتم المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية لمحافظة إيلام، حديثه بالقول إن "سياوش لطفي كار هو أحد رواد الأدب والثقافة في محافظة إيلام تمكن من نشر ترجمة قصائد الشاهنامة باللغة الكوردية الإيلامية في ثلاثة مجلدات في العام 2022، وهي خطوة مهمة في طريق الحفاظ على التراث الثقافي الموروث من الماضي والحفاظ عليه".

يذكر أن الشاهنامة الكوردية مكتوبة باللهجة الكوردية الفيلية وتختلف في المضمون والتركيب عن الشاهنامة الفارسية وكتبها الشاعر الكوردي ألماس خان الكانولي المتوفى سنة 1777.