إيلام الفيلية تستقبل 8 ملايين زائر سنويًا وتستعد لصيف الأربعينية

شفق نيوز/ أعلن نائب محافظ إيلام الفيلية للشؤون المدنية في إيران، رضا دارابي، أن المحافظة تستقبل سنويًا نحو 8 ملايين زائر ومسافر، بينهم أكثر من 3.5 ملايين يعبرون عبر معبر مهران الحدودي خلال موسم الزيارة الأربعينية، ما يجعل هذا المعبر محوريًا لحركة الزوار، ويستحوذ على أكثر من 55% من إجمالي حركة الحجاج في البلاد.

وفي اجتماع عُقد مساء الاثنين بمقر النقل الحدودي الخاص بزوار الأربعين، بحضور رئيس اتحاد نقل الركاب الحضري في إيران، شدد دارابي على أهمية تطوير البنى التحتية والإمكانيات في معبر مهران، بما يواكب حجم الزوار المتزايد، خاصة خلال مواسم الذروة كالأربعين وعيد النوروز، حيث سجلت المحافظة عبور أكثر من 500 ألف سائح في موسم العيد وحده.

وأشار دارابي إلى أن زيارة الأربعين هذا العام ستتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ما يستدعي الإسراع في إنشاء ملاجئ مظللة ومواقف السيارات، لتقليل معاناة الزوار وتسهيل عملية النقل.

وأوضح أن المحافظة وضعت خطة مرورية متكاملة لمدينة مهران، تتضمن تنظيم الدخول والخروج من مواقف الزوار بشكل منهجي لتفادي الازدحام.

ولفت دارابي إلى أن نسبة العائدين من الزوار تفوق المغادرين بنسبة 25%، ما يفرض تحديات لوجستية إضافية تستدعي إجراءات متقدمة من مركز نقل الحدود لضمان انسيابية الحركة والحد من التأخير.