إيلام الفيلية تستضيف 1400 طالب عراقي في جامعتها

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشف رئيس جامعة إيلام، همايون مرادنژادي، يوم الثلاثاء، أن نحو 1400 طالب عراقي يدرسون حالياً في الجامعة الواقعة بمحافظة إيلام الفيلية، مشيراً إلى أنها أصبحت "وجهة بارزة" للطلبة الأجانب، لا سيما من العراق.

وقال مرادنژادي، في تصريح نقلته وكالة "مهر" الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن "جامعة إيلام تضم أكثر من ثمانية آلاف طالب، يشكّل الأجانب نحو 15% من مجموعهم، ويأتي معظمهم من العراق لمواصلة دراستهم في تخصصات متعددة، أبرزها الزراعة على مستوى الماجستير".

وأضاف أن "الوجود الكبير للطلبة العراقيين أسهم في تعزيز الطابع الدولي للجامعة، مما دفع الإدارة إلى التركيز على الجوانب الثقافية إلى جانب الأكاديمية"، مبيناً أن الجامعة أطلقت منذ عام 2019 مركزاً لتعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها.

وأوضح مرادنژادي أن المركز يقدم دورات تعليمية بثلاثة مستويات ابتدائي، ومتوسط، ومتقدم، ويمنح خريجي المستوى الأخير شهادة رسمية بعد اجتيازهم اختباراً شفهياً، مشيراً إلى أن "الطلبة الأجانب لا يتعلمون اللغة فحسب، بل يتعرّفون أيضاً على الثقافة الإيرانية والتقارب اللغوي بين الفارسية والكوردية، وحتى الفرنسية، ما يسهم في تعميق التبادل الثقافي بين البلدين الجارين".

وفي ختام حديثه، كشف رئيس الجامعة أن إيلام تطرح برامج دراسية في 79 تخصصاً على مستوى الماجستير، و19 تخصصاً في مرحلة الدكتوراه، مؤكداً أن توسيع التعاون العلمي والثقافي مع جامعات دول الجوار، وفي مقدمتها العراق، يعد من أولويات الجامعة.