إيلام الفيلية.. ترميم قلعة والي كوهرا هليلان من قبل جمعيات التراث الثقافي الخيرية

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام الفيلية فرزاد شریفی، اليوم السبت، عن بدء إعادة بناء وترميم قلعة والي كوهرا الواقعة في مدينة هليلان.

ونقل تقرير خبري لموقع ميراث اريا الإيراني وترجمته وكالة شفق نيوز، عن شريفي قوله باعتبار أن جمعية التراث الثقافي الخيرية تشكلت بطلب من وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية وبموافقة وزارة الداخلية، وهي منظمة خيرية غير حكومية، ولحسن الحظ، مع الترتيبات التي تمت، تم إعادة بناء قلعة محافظ كوهرا هليلان من قبل خيرين في المحافظة بمبلغ 25 مليار ريال.

وأضاف شريفي؛ أن المباني التاريخية باعتبارها تراثًا قيمًا من الماضي يمكن أن تجتذب السياح وتساهم في الازدهار الاقتصادي، ويعد تشكيل الجمعية الخيرية خطوة إيجابية نحو تحقيق ذلك.

وتابع شريفي من أولويات مديرية التراث الثقافي في إيلام حماية الآثار والمعالم التراثية الثقافية، والحفاظ على الأعمال المسجلة من الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها.

كما أضاف شريفي أن هوية كل دولة هي أعمالها القديمة وتراثها الثقافي، فهي أعمال قديمة تحدد عراقة وتاريخ وحضارة أي أرض، لذا فإن حمايتها ضرورية ويجب أن تستفيد منها الأجيال المختلفة.