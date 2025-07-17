إيلام الفيلية.. ترميم النصب التاريخي لشيرين وفرهاد في مدينة أيوان

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام الفيلية فرزاد شريفي، يوم الخميس، بدء أعمال ترميم وتنظيم وحماية النصب التاريخي لشيرين وفرهاد في مدينة أيوان.

ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية شبه الرسمية في خبر لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن شريفي إعلانه تخصيص ملياري ريال (تومان إيراني) من أموال المحافظة، لإدراج ترميم وتنظيم معلم شيرين وفرهاد القيّم في قضاء أيوان على جدول الأعمال

وأشار إلى أن "هذا المعلم التاريخي يعود إلى العصر الساساني، ويُعد رمزا للمحبة والود في ثقافة أهالي المنطقة، وقد سجّل قوس شيرين وفرهاد في قائمة المعالم الوطنية الإيرانية عام 2000".

وأوضح شريفي، أن هذا البناء يعد من النماذج الفريدة للعمارة الحجرية في البلاد، لافتا الى انه "تم بناء هذا القوس الحجري بأحجار كبيرة منحوتة فقط، ويتضمن هيكله غرفة شبه تحت الأرض يبلغ طولها 320 سنتيمترا وعرضها 290 سنتيمترا وارتفاعها 220 سنتيمترا".

ولفت إلى أن هذا المعلم التاريخي يقع في منطقة جبلية واستراتيجية بمدينة أيوان، وأن اختلافه عن المباني المشابهة من حيث التصميم والعمارة جعله من أبرز أعمال العصر الساساني، موضحا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي بهدف الحفاظ على المعالم التاريخية القيّمة للمحافظة وإحيائها.