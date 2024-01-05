إيلام الفيلية.. الحصول على العلامة الجغرافية لصناعة السكاكين (صور)

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام الفيلية بإيران، فرزاد شريف، سوم الجمعة، عن الحصول على العلامة الجغرافية لصناعة السكاكين "بوغده" باسم مدينة "ملكشاهي".

وبحسب تقرير وكالة "مهر" للأنباء، ترجمته وكالة شفق نيوز، قال شريف إن صناعة السكاكين في مدينة "ملكشاهي" حصلت على مؤشر جغرافي في صناعة السكاكين "بوغده" كمنتج من المنتجات الرئيسة لهذه المدينة.

وأضاف أن صناعة السكاكين هي أحد الفنون الأصيلة والقديمة لمدينة "ملكشاهي" في محافظة إيلام ولها تاريخ طويل، وقد تم تأسيسها كسلاح أبيض متميز عن صناعة السيوف والأنواع الأخرى من الأسلحة البيضاء في المدينة، ولاحقاً تطور هذا الفن ليتحول إلى صناعة على يد سكان "ملكشاهي".

وأوضح شريف أن تاريخ هذه الصناعة في "ملكشاهي" يعود إلى الأزمنة التي كان فيها امتلاك السلاح الأبيض يعد ضرورة في حياة كل شخص، ومع ظهور الأسلحة النارية، أصبح حمل واستخدام الأسلحة البيضاء (السكاكين) تدريجياً أمراً عفا عليه الزمن.

وأضاف أن صناعة السكاكين "بوغده" في إيلام تتمتع بالجودة والمقاومة العالية، وشكل هذا النوع من السكاكين تفرداً وخصوصية تتمتع بها بالمنطقة، لافتاً إلى أن جميع خطوات صنعها تتم يدوياً وتقليدياً دون استخدام أدوات صناعية.