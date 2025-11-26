إيلام الفيلية.. الجفاف يتحول إلى أزمة بنيوية والحل الوحيد: إصلاح النمط الزراعي

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تشهد محافظة إيلام الفيلية في إيران تفاقماً غير مسبوق في أزمة الجفاف، بعدما تحوّل من ظاهرة موسمية إلى مشكلة هيكلية تهدد مستقبل الزراعة ومصادر رزق سكان القرى.

ووفق تقرير لوكالة "مهر" الإيرانية، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن تراجع معدلات الأمطار وانخفاض منسوب المياه السطحية والجوفية دفع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى الخروج من دائرة الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن الزراعة في إيلام تعد الركيزة الأساسية لاقتصاد المحافظة وللاستقرار الاجتماعي فيها، لكن موجات الجفاف المتلاحقة أدت إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمزارعين وصعوبة توفير مياه الري، فيما بقيت مساحات كبيرة تعتمد على أساليب الري التقليدية منخفضة الكفاءة.

ونقل التقرير عن رئيس منظمة الزراعة في إيلام، حشمت عزيزان، قوله إن الجفاف أصبح "أزمة مستمرة" تهدد المزارعين بخسارة أراضيهم، مؤكداً أن "الاستمرار في زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه لم يعد ممكنا".

ودعا إلى التحول نحو محاصيل مقاومة للجفاف مثل النباتات الطبية والبذور الزيتية، إضافة إلى نشر أنظمة الري بالتنقيط والرش.

من جانبه، شدّد معاون شؤون الإنتاج النباتي، حشمت الله زرّين جوب، على أن إصلاح النمط الزراعي هو "الطريق الوحيد لعبور الأزمة"، مشيراً إلى تجارب ناجحة في تغيير مواعيد الزراعة واستخدام أساليب أكثر ملاءمة للمناخ.

لكنه حذّر من أن غياب الدعم المالي والفني وافتقار البنية التحتية ما يزال يعرقل التحول المطلوب.

ويؤكد الخبراء أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة سيؤدي إلى زيادة الهجرة من الريف، وتراجع الإنتاج المحلي، وارتفاع الاعتماد على الواردات الغذائية، ما يهدد الأمن الغذائي في المنطقة كلها.