إيلام.. السلطات الأمنية تعتقل 8 أشخاص بتهمة الارتباط بجهات خارجية

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ثمانية أشخاص في محافظة إيلام الفيلية غرب البلاد، بتهمة التعاون مع جهات خارجية والقيام بأنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن القومي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في المحافظة، أن العملية استهدفت ما وصفته بـ"شبكة منظمة" كانت تعمل ضمن مشاريع "عدائية" تستهدف البلاد.

وبحسب الرواية الرسمية فقد وجهت السلطات لأحد المعتقلين تهمة التواصل مع قناة "إيران إنترناشيونال" (المعارضة التي تبث من الخارج)، وتزويدها بمعلومات وإحصائيات حساسة تتعلق بمراكز عسكرية وأمنية في إيلام والمناطق المجاورة، واصفة الشخص المعني بأنه "عنصر محوري" في إدارة وتوجيه أنشطة القناة داخل المحافظة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكداً أن السلطات حددت هوية أطراف أخرى يشتبه بانتمائهم لذات الشبكة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

يذكر أن طهران تتهم بانتظام قنوات فضائية معارضة ووكالات استخبارات أجنبية بالتحريض على الاضطرابات وجمع معلومات سرية، وهي اتهامات غالباً ما تنفيها تلك المؤسسات والجهات المعارضة، معتبرة إياها جزءاً من تضييق الخناق على حرية التعبير وتدفق المعلومات.