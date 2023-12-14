يقوده المندلاوي.. سجال سياسي وعشائري حول ترويج انتخابي لتحالف "الأساس" في خانقين

شفق نيوز/ شهدت مدينة خانقين، يوم الخميس، سجالا واتهامات سياسية وعشائرية حادة على خلفية زيارة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، للترويج لقائمته الانتخابية في الانتخابات المحلية.

السجال وتبادل الاتهامات بين قبيلة الاركوازية في خانقين، تمحور في اتهامات متبادلة حيال مشاكل عشائرية وسياسية سابقة اندلعت شرارتها مجددا مع زيارة نائب رئيس البرلمان برفقة مدير دائرة شهداء وضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء لقضاء مندلي للترويج لقائمة (تحالف الأساس) ومرشحها اسامة احمد الاركوازي.

وقال الشيخ سجاد الاركوازي (رجل دين) لوكالة شفق نيوز، ان "سكان منطقة الأركوازية ومكونات أخرى تظاهروا في منطقة الاركوازية رافضين قيام نائب رئيس البرلمان بالترويج الانتخابي لمرشح مرفوض".

واتهم الاركوازي مرشح تحالف الاساس اسامة احمد، والذي يروج له نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بـ"تهجير 32 أُسرة كوردية واتهامهم باطلا بجرائم لم يرتكبوها واعادتهم الى خانقين بعد إجبارهم على دفع مبالغ مالية"، معتبرا قائمة المندلاوي (تحالف الاساس)، "مرفوضة رفضا قاطعا في جميع مناطق خانقين باعتبارها مصادرة ومبتزة للمكون الكوردي والمتضررين من الطبقات البسيطة".

وانتقد الاركوازي ونقلا عن المتظاهرين قيام نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي بالترويج لمرشح وصفه بـ"الفاسد"، وإهمال مطالب واستحقاقات جماهير خانقين التي تتطلع لاختيار ممثلين لقضايا واستحقاقات خانقين بشكل عام.

بدوره نفى مرشح تحالف الاساس اسامة احمد، جميع الاتهامات الموجهة له، واعتبر التظاهرة مأجورة يقودها دعاة ومتسلطو العرف العشائري والطاعة العمياء لرئيس العشيرة ومجموعة من المأجورين وذيول الأحزاب الفاسدة على حد قوله.

وقال احمد لوكالة شفق نيوز، إن "من يقود التظاهرة أُناس متاجرون عشائريا، ويسعون لبقاء سطوة السيد على العبد وابقاء الطاعة العمياء لرئيس العشيرة ورفض دولة القانون والمدنية والتغيير الديمقراطي".

وعن اتهامه بتهجير 32 شخصا بتهم القتل، رد قائلاً: "من يتهموننا بالتهجير هم اقترفوا جريمة قتل بحق مدني بريء و لاحقتهم الأجهزة الأمنية وفروا وعادوا فيما بعد بعدما اخذ القانون مجراه"، واصفا الاتهامات بـ"افتراءات واكاذيب لا اساس لها من الصحة".

واعتبر أحمد المتظاهرين بأنهم "بعيدون عن قبيلة الاركوازية ولا يمثلون العشيرة بل هم عائلة فقط تحاول فرض التعسف العشائري"، نافيا "منع نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي من دخول منطقة الاركوازية، وأنه لقي ترحيبا كبيرا من وجهاء وسكان منطقة الاركوازية وهو يقود برنامجا وطنيا ومدنيا لترسيخ القانون والعدالة المجتمعية".

ويترأس نائب رئيس البرلمان قائمة "تحالف الأساس" التي تضم 30 مرشحا في ديالى وتضم مرشحين مقربين من نواب ومسؤولين وخليط من المكونات الاخرى.