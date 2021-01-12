إيران تقرر افتتاح شركة نفط وغاز إيلام الفيلية

شفق نيوز/ بعد سنوات من الوعود التي لم تتحقق بنقل مديرية شركة نفط غرب ايران الى ايلام، قرر وزير النفط الإيراني بيزن نامدار زنكنه افتتاح شركة نفط وغاز ايلام.

وجاء هذا القرار بعد الاسئلة التي وجهتها سارا فلاحي ممثلة ايلام في مجلس النواب الايراني، وبسببها قام زنكنه بفصل شركة نفط وغاز ايلام عن شركة نفط وغاز غرب ايران.

ومن المقرر ان يتم تضمين هذا القرار في الموازنة العامة الايرانية لكي تبدأ الشركة بعملها في ايلام.

ويرى الايلاميون ان الفضل يعود لسارا فلاحي والاجوبة الجيدة التي رد فيها الوزير على الاسئلة التي طرحها ممثل ايلام.