إيران.. الأمطار الوفيرة تنذر بحرائق واسعة في إيلام الفيلية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

على الرغم من المشاهد الطبيعية الخلابة التي رسمتها أمطار الربيع في محافظة إيلام الفيلية (غربي إيران)، إلا أن خبراء البيئة والمسؤولين المحليين أطلقوا تحذيرات من هذا الازدهار؛ إذ تحولت الكثافة النباتية غير المسبوقة إلى وقود جاف ينتظر شرارة الصيف لتهديد واحد من أهم الأحزمة الخضراء في المنطقة.

وتشير بيانات الأرصاد الجوية، التي نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية وترجمتها وكالة شفق نيوز، إلى طفرة مناخية شهدتها المحافظة الحدودية مع العراق؛ حيث أكد مدير الأرصاد الجوية في إيلام، سيروس نادري، أن معدلات الأمطار قفزت بنسبة 100% مقارنة بالمعدلات العامة.

وهذا الفائض المائي، الذي أنتج غطاءً نباتياً كثيفاً، بدأ الآن بالتحول إلى "مادة سريعة الاشتعال" مع دخول موجات الحرارة المبكرة.

ويرى مراقبون أن التغير المناخي لم يعد مجرد توقعات، بل بات واقعاً يفرض أنماطاً متطرفة من الطقس، تزاوج بين الفيضانات الربيعية وحرائق الغابات الصيفية.

وتمثل غابات إيلام، الممتدة على مساحة 641 ألف هكتار، الرئة الحيوية لسلسلة جبال زاگروس، إلا أن هذا الإرث البيئي بات في مرصد الخطر.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز ملامح خطة الاستنفار الميداني هو تحديد الأهداف، إذ تم تشخيص 90 نقطة حرجة و418 ألف هكتار كأراضٍ عالية الخطورة.

أما الجهد البشري، فقد تم نشر 250 عنصراً من وحدات حماية الموارد الطبيعية، فضلاً عن الإسناد اللوجستي من خلال تسيير دوريات آلية وراكبة، وتجهيز مراكز الإطفاء بمعدات "النفخ" والاحتواء السريع، وأخيراً التعاون الإقليمي بتفعيل بروتوكولات إدارة الأزمات لتأمين دعم جوي (مروحيات إطفاء) عند الضرورة.

وفي قراءة ميدانية لأسباب الحرائق، لم يغفل التقرير الدور الكارثي للإهمال البشري، وحذر ناشطون بيئيون من سلوكيات تبدو بسيطة لكنها مدمرة، مثل ترك الزجاجات البلاستيكية أو القناني المملوءة جزئياً بالماء، والتي تعمل في ظل الشمس الحارقة كـ"عدسات مكبرة" تركز الضوء وتشعله في الأعشاب الجافة.

وفي خطوة لتعزيز الحلول العلمية، دخلت جامعة إيلام على خط الأزمة عبر "مركز أبحاث التنمية"، حيث شدد رئيس الجامعة، همايون مرادنژادي، على ضرورة دمج الخبرة الميدانية لحراس الغابات بالدراسات الأكاديمية لوضع استراتيجيات "إنذار مبكر" تحد من الخسائر المليونية التي تتعرض لها غابات البلوط سنوياً.

وخلص التقرير إلى أن غابات زاگروس في إيلام تظل قضية عابرة للحدود؛ فتدهور هذا النظام البيئي لا يؤثر على الداخل الإيراني فحسب، بل يمتد أثره ليشمل تزايد العواصف الغبارية وتدهور التنوع البيولوجي في عموم المنطقة، مما يستوجب تنسيقاً عالياً وجهوداً مجتمعية استثنائية لحماية ما تبقى من هذا الإرث الطبيعي.