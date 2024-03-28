إيران.. اعتقال مطرب كوردي شارك باحتفالات عيد نوروز في إيلام الفيلية

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، يوم الخميس، فنانا كورديا من محافظة إيلام الفيلية، لمشاركته في احتفالات عيد نوروز.

وجاء في بيان لمنظمة (هەنگاو = الخطوة) المدافعة عن حقوق الإنسان، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت (محمد عباس زاده)، وهو فنان يبلغ من العمر 35 عاماً من إيلام، يوم الأربعاء واقتادته إلى مكان مجهول".

وأوضح البيان، أن "قوات الأمن اعتقلت الفنان بعد عودته من احتفال بعيد النوروز في شوهان ملكشاه"، ولا تتوفر معلومات مفصلة عن مصير الفنان ومكان وجوده.

وبحسب بيان المنظمة، سبق وأن تم القبض على الفنان في منزله في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد أن غنى نشيد “المرأة هي الحياة والحرية” وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 800 مليون ريال إيراني العام الماضي.