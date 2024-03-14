يجمع الدراما والرومانسية والحرب.. ماذا تعرف عن مسلسل آمرلي؟

شفق نيوز/ مسلسل آمرلي من نوع الدراما والرومانسية والحرب، تم إنتاجه في العراق من تمثيل الممثل الإيراني مصطفى زماني الذي لعب دور النبي يوسف في مسلسل "يوسف الصديق" الذي حقق شهرة واسعة في العراق ودول المنطقة، ومن المقرر أن يتم بثه أيام الجمعة والسبت والأحد على شبكة خانكي.

كما يُعرض مسلسل "أمرلي" بطولة مصطفى زماني، عبر قناة فيلم نت، اعتبارا من الجمعة.

وبحسب تقرير العلاقات العامة للمشروع، فإن مسلسل "أمرلي" من إنتاج شركة "فيروزة"، سيتم بثه على منصة "فيلمنت" في نفس توقيت عرضه على قناة الرابعة العراقية.

ويسلط المسلسل العراقي "آمرلي" الضوء على العديد من القصص الإنسانية ويتناول قصة مدينة آمرلي في العراق التي اشتهرت بمقاومتها لحصار تنظيم داعش الإرهابي.