أيام عاشوراء.. الكورد الفيليون يحيون "ليلة القاسم" وسط بغداد (صور)

شفق نيوز - بغداد

تستمر مواكب الكورد الفيليين وسط العاصمة بغداد منذ اليوم الأول من شهر محرم الحرام، بإحياء طقوس أيام عاشوراء وشعائر الحزن على مقتل الإمام الحسين وآل بيت النبي في ذكرى واقعة الطف.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، مواكب الكورد الفيليين في شوارع الكفاح والصدرية وسط بغداد، وقد خرجت مساء اليوم الأربعاء، في طقوس "تشابيه ليلة القاسم" تجوب الشوارع بأزياء خاصة بالمناسبة رفقة أهالي المنطقتين.

وتعود هذه المواكب المسجلة في شارع الكفاح إلى أربعينيات القرن العشرين، أي ما يزيد عن 80 عاماً من الاستمرارية، وتعتبر إيقونة مواكب العزاء في بغداد لقدمها وتنظيمها ومواظبتها على إقامة مراسم العزاء رغم ما تعرض له الكورد الفيليون من تهجير قسري واضطهاد على يد النظام السابق.

وما إن يقترب شهر محرم، حتى تبدأ التحضيرات في أزقة "عكد الكورد"، حيث تُرفع الرايات السود، وتُعلّق صور الإمام الحسين "ع"، وأصحابه على الجدران القديمة، فيما تتزين الحسينيات والمضايف بآيات العزاء، وتنبعث من مكبرات الصوت مراثٍ حيدرية وكلمات نائحة تنقل حزن الطف إلى كل زاوية في الشارع.

وتنقسم المواكب بين "مواكب الخدمة" التي تنصب قدور الطعام على نار متوهجة ليلًا، تُوزع الشوربة والقيمة والخبز الحار والعصائر للزائرين، و"مواكب اللطم والمشيّرين" التي تؤدي "التشابيه" وتجسّد واقعة كربلاء بمشاهد حية.

و"التشابيه" مشاهد تمثيلية يؤديها عدد من الأشخاص لتمثيل معارك ومشاهد من واقعة الطف.