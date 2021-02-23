"گوڵ سوو" تطلق إصدار "فيليدووس" وتتوج "نيجيرفان بارزاني" شخصية العام

شفق نيوز/ أطلقت مجلة "گوڵ سوو"، التابعة لمؤسسة شفق للثقافة والاعلام، إصداراً خاصاً تحت عنوان "فيليدووس"- الشخصية الأكثر نصرة للكورد الفيليين-.

واختارت المجلة لإصدارها السنوي الأول "فيليدووس" رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وتطرق رئيس تحرير المجلة علي حسين فيلي في افتتاحية الإصدار والذي جاء من 58 صفحة، إن "فيليدووس" يشمل في طياته الشخصيات التي لها إسهامات متميزة بالجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتي تولي اهتماماً خاصاً بشرائح الشعب الكوردستاني، والمكونات كافة.

وأضاف "أرتأينا أن تكون الشخصية الأولى هي السيد نيجيرفان بارزاني الذي عرف بأنه نصير الكورد الفيليين، بالإضافة إلى إسهامات هذه الشخصية كرئيس الإقليم حالياً، وخلال فترات رئاسته لحكومة إقليم كوردستان، والذي عرف بمهندس السلام والعمران".

وأضاف أن هذه الجائزة أو الإصدار ستكون بشكل سنوي وبالتحديد ما قبل بداية السنة الكوردية نوروز، في الحادي والعشرين من آذار.

ومجلة "گوڵ سوو"،- بمعنى شفق بالعربية- لها 106 أعداد وتصدر باللهجة الكوردية الفيلية- الكوردية الجنوبية-، وهي الوحيدة من نوعها.