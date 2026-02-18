وفد حرفي من إيلام يستعرض نتاجاته في جامعة عراقية (صور)

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت المديرية العامة للتراث والثقافة والصناعات اليدوية في مدينة إيلام الفيلية في إيران، يوم الأربعاء، مشاركة وفد فني يضم عشرة من كبار الحرفيين في فعاليات استضافتها جامعة الإمام الكاظم بفرعها في محافظة واسط العراقية، وذلك في إطار تفعيل برامج التعاون الثقافي والأكاديمي المشترك بين المحافظتين.

ونقل تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مدير عام الدائرة، فرزاد شريفي، قوله إن هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية المديرية لتعزيز "الحضور الدولي" للصناعات اليدوية المحلية، مشيراً إلى أن اختيار المؤسسات العلمية في العراق كمنصة للعرض يهدف إلى تعميق الروابط بين النخب المثقفة والمبدعين على ضفتي الحدود.

وأوضح أن "مشاركة الحرفيين الإيلاميين في بيئة أكاديمية عراقية تمثل فرصة جوهرية لتبادل الخبرات التقنية والجمالية، فضلاً عن كونها بوابة لتسويق الهوية الثقافية للمنطقة وتطوير سلاسل القيمة المضافة للصناعات اليدوية الوطنية".

وبيّن المسؤول الإيلامي أن المعروضات التي قدمها الوفد حظيت باستجابة واسعة من الإدارة الجامعية والجمهور المحلي، مما يعكس وحدة الذوق الفني والمشترك التراثي بين المجتمعين.

كما شدد على أن هذه الفعاليات تخدم ثلاثة أهداف رئيسة منها تعريف المتلقي العراقي بعمق وأصالة الحرف اليدوية في إيلام (بشتكوه)، وخلق فرص استثمارية وتجارية لتطوير منافذ بيع المنتجات الحرفية في الأسواق المجاورة، وترسيخ التفاهم الثقافي عبر "قوة الفن الناعمة" كأداة للتقارب الاجتماعي.

واختتم شريفي قوله بالتأكيد على أن دعم تواجد الفنانين والحرفيين في المحافل الدولية يعد أولوية قصوى للمديرية، معلناً عن مساعٍ حثيثة لبرمجة المزيد من هذه الوفود والفعاليات المشتركة، بما ينسجم مع حجم الترابط التاريخي والجغرافي الذي يجمع محافظة إيلام مع ما يجاورها من الجانب العراقي.