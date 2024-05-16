وفاة "قمر ناز" أول امرأة فيلية حملت السلاح بثورة أيلول

شفق نيوز/ غيّب الموت قمر ناز كريم كرم الفيلي، ليل الأربعاء على الخميس، عن عمر يناهز 86 سنة بعد صراع طويل مع المرض في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال ذوو الراحلة لوكالة شفق نيوز، إنها فارقت الحياة في احدى مستشفيات مدينة اربيل بعد تعرضها الى نوبة قلبية.

هذا وسيتم نقل جثمان الراحلة الى العاصمة بغداد لتستكمل إجراءات التشييع والدفن إلى مأواها الأخير في مقبرة وادي السلام بمدينة النجف.

يذكر أن قمر ناز الفيلي انضمت وأسرتها الى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أواخر خمسينيات القرن المنصرم، وعملت في مجال التمريض والقبالة للسكان في اقليم كوردستان.

وتُعد الراحلة أول امرأة من شريحة الكورد الفيليين حملت السلاح مع قوات بيشمركة كوردستان في ثورة أيلول مطلع ستينيات القرن المنصرم.