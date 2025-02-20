وفاة الناشط اللكي الكبير منوجهر نورمحمدي

شفق نيوز/ توفي الكاتب والناشط الكوردي المختص باللهجة اللكية منوجهر نور محمدي، اليوم الخميس، في مدينة الشتر في محافظة لورستان عن عمر ناهز الثمانين عاما.

ولد منوشهر نورمحمدي عام 1944 في ألشتر، وهو حفيد الملا منوشهر كوليوند، أحد شعراء لورستان المشهورين. وفي عام 1955، جاء إلى خرم آباد لمواصلة تعليمه. وفي عام 1962، تم قبوله في كلية الزراعة كثالث أفضل طالب، وفي عام 1964، حصل على دبلوم من الكلية.

ولد نور محمدي في مدينة الشتر وسط اسرة مثقفة لكية اللهجة ، ودرس التعليم الفارسي بالاضافة الى انه كتب الشعر، قام بجمع ديوان جده الاكبر ملا منوجهر كوليوند.

كان نورمحمدي من أشهر الشعراء في الشتر، وكتب المناجاة ومعجم الهموم عن مسقط رأسه السابق بالاضافة الى القصائد الحماسية الكثيرة بالكوردية الكورانية.

وتعد الكوردية الكورانية لغة الشعر الكلاسيكي لجميع الكورد الكورانيين والهورامانيين والكرمنشاهيين واللكية والايلامية والكوردستانية والاردلانية واللورية، كتب بها جميع المنظومات الشعرية العاطفية والملاحم كالشهنامة الكوردية والاشعار الدينية في كوردستان.