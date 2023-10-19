وفاة الكاتب الصحفي صلاح مندلاوي في السليمانية

شفق نيوز/ توفي في السليمانية، مساء الاربعاء الكاتب الصحفي صلاح مندلاوي عن عمر ناهز 77 عاماً.

وقال نبيل ابراهيم حسن، قريب الراحل لوكالة شفق نيوز، إن المندلاوي كان يصارع عارضاً صحياً منذ سنوات قبل أن يفارق الحياة في منزله الواقع في السليمانية.

وأضاف أن المندلاوي نقل إلى مقبرة وادي السلام في النجف ليوارى الثرى.

وولد الكتاب والصحفي صلاح عبد الجبار علي المندلاوي والمعروف ب"صلاح مندلاوي" في منطقة "بازارى گورا- السوق الكبير" في قلعة جميل بيگ بقضاء مندلي بمحافظة ديالى في عام 1946، وتخصص بالعلوم السياسية التي تخرج منها في جامعة بغداد في عام 1968، وواكب نخبة من سياسيي الرعيل الأول أمثال الراحل جلال طالباني.

وكانت للراحل إسهامات وكتابات في مجلة فيلي ووكالة شفق نيوز، بالإضافة إلى راديو شفق.

وتم مطاردة المندلاوي مرات عديدة على أيدي النظام السابق بسبب مواقفه من القضية الكوردية، وتم سجنه لأكثر من عامين في سبعينيات القرن الماضي ومعاقبته اداريا وابعاده من وزارة النفط الاتحادية ونقله لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كموظف بدرجة سابعة.