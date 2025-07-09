وفاة الفنان وقارئ المقام الكوردي ستار دشتي في خانقين

شفق نيوز- خانقين

توفي مساء الأربعاء في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، الفنان وقارئ المقام الكوردي المعروف ستار دشتي، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود في ميدان الغناء والمقامات الكوردية والعراقية الأصيلة.

وينحدر الراحل من عائلة فنية عريقة، وهو ابن شقيق الفنان الكبير الراحل خداداد علي، الذي كان أول من احتضن موهبته منذ الطفولة، حين لمس لديه خامة صوتية مميزة وتنبأ له بمستقبل بارز في عالم الفن والمقام.

وفي عام 1975، طرق دشتي أبواب الإذاعة الكوردية في بغداد، حيث خضع لاختبار صوتي أمام رائد المقام العراقي والكوردي علي مردان، الذي أُعجب بموهبته وأفسح له المجال لتسجيل عدد من الأعمال الفنية، لتكون تلك اللحظة الشرارة الأولى لانطلاقته الرسمية في فضاء الغناء التراثي.

وقد ترك الفنان ستار دشتي بصمته في أداء المقامات الكوردية والعربية، محتفظاً بأسلوبه الأصيل، ومساهمًا في الحفاظ على هذا اللون الموسيقي التراثي من الاندثار.