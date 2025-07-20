وفاة الصحفي والناشط الإعلامي أنور عبد الرحمن الفيلي

شفق نيوز- أمستردام

نعى موقع "صوت العراق"، يوم الأحد، رئيس تحريره أنور عبد الرحمن الفيلي في العاصمة الهولندية أمستردام، بعد صراع مع مرض عضال لم يمهله طويلاً.

وعمل الفقيد رئيساً لتحرير موقع "صوت العراق" لما يقارب ثلاثين عاماً، منذ تأسيسه في عام 1998 وحتى وفاته في عام 2025، وكان من أبرز الأصوات الإعلامية العراقية في المنفى.

كما كان أحد المؤسسين لغرفة المحادثة العراقية الشهيرة على منصة "بال توك" المعروفة باسم "البرلمان العراقي"، والتي لعبت دوراً بارزاً في النقاش السياسي والاجتماعي العراقي لأكثر من عقدين.

وسيتم الإعلان عن موعد ومكان الدفن خلال 24 ساعة المقبلة، و توقيف النشر في موقع "صوت العراق" لمدة أسبوعين، بدءاً من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 03/08/2025.