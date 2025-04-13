وفاة الرياضي الفيلي سامي القيتولي صاحب الرقم القياسي بالركض بالدول الاسكندنافية

شفق نيوز/ توفي الرياضي الكوردي الفيلي، سامي القيتولي عن عمر ناهز 74 عاما في مدينة لينشوبينك بالسويد بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى الأكاديمي والكاتب كمال القيتولي على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شقيقه الراحل الذي قال عنه إن: سامي توفي إثر مضاعفات مرض مزمن في الجهاز التنفسي.

والراحل يحمل الرقم القياسي للدول الاسكندنافية للركض المستمر بمسافة 205 كم، و200 كم ولمدة 24 ساعة الذي حققه في تاريخ 12 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام 1982.

ونشط سامي القيتولي في مجال حقوق الإنسان أيضا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم، وكان مناهضاً لنظام البعث السابق في العراق لما ارتكبه من عمليات تهجير وترحيل وتغييب الكورد الفيليين.

وعمل أيضا في مجال دعم القضية الكوردية، وحقوق المواطنين العراقيين في بلاد المهجر.