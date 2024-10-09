كوردستان تودع قامة علمية ورسّام خريطتها

شفق نيوز/ توفي البروفيسور والكاتب خليل اسماعيل المندلاوي المتخصص في مجال الجغرافيا السياسية والبشرية، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 بعد وعكة صحية ألمت به ولم تمهله كثيرا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الدكتور خليل توفي صباح اليوم الاربعاء في احد مستشفيات تركيا متأثرا بمرض في القلب.

بدوره قال أحد المقربين من الراحل، لوكالة شفق نيوز، إن المندلاوي خضع لتدخل جراحي في مدينة اسطنبول بتركيا إلا أنه قد تعرض الى نزيف حاد لم يتمكن الأطباء من تداركه ليفارق الحياة صباح اليوم.

وولد الدكتور خليل اسماعيل عام 1945 وحصل على مرتبة بروفيسور في جامعة صلاح الدين باربيل حيث ألف 46 كتابا، وكان أول شخص قدم خريطة كوردستان الى برلمان الاقليم و القيادة الكوردية.

وأدى الراحل دوراً في مجال الحركة التحررية الكوردستانية في العراق، و حاول طيلة حياته وباستمرار تصحيح التاريخ والجغرافيا للكورد وكوردستان التي تعرضت للتشويه.